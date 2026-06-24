Конфликт за столом закончился убийством в Адыгее

64-летний житель Адыгеи предстанет перед судом за убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Адыгее перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве знакомого. Следственное управление СК России по Республике Адыгея завершило расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Майкопа. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Как установило следствие, 7 апреля 2026 года в станице Ханской фигурант распивал спиртные напитки в компании знакомых. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес одному из собутыльников множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вместе с сообщником вывез тело на окраину станицы, где оно впоследствии и было обнаружено.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.