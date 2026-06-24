Биотех и БПЛА станут новыми базовыми отраслями экономики Кубани

Биотехнологии и БПЛА станут новыми драйверами экономики края Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае планируют расширить перечень базовых отраслей экономики: к 2030 году их число увеличится с шести до восьми. Об этом сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев в ходе пресс-конференции, посвященной Стратегии социально-экономического развития края до 2036 года.

Главным приоритетом регионального правительства остается сохранение и дальнейшая диверсификация экономики.

«Традиционно мы опирались на шесть ключевых направлений. Однако к 2030 году мы планируем выйти на восемь базовых отраслей, продолжая укреплять эти позиции вплоть до 2036 года», — пояснил Юртаев.

Если в традиционный список входят АПК, строительство, логистика, промышленность, торговля и туризм, то новые направления станут драйверами технологического лидерства. Речь идет о биотехнологиях и производстве беспилотных авиационных систем (БПЛА).