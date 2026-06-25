Фото: пресс-слжуба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодаре пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание в деревообрабатывающем цеху. Общая площадь, пройденная огнем, составила 650 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило диспетчеру в 22:28 24 июня. Оперативно прибывшие на место первые подразделения спасателей установили, что пламя охватило площадь в 215 квадратных метров, после чего огонь быстро распространился по всему зданию.

Пожар в деревообрабатывающем цехе

«Тушение осложнялось большим количеством сгораемых материалов и удаленностью водоисточников», – рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

О локализации пожара сообщили около 01:30 25 июня, а полностью потушить возгорание удалось лишь к утру. К счастью, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. К борьбе с огнем привлекались 50 сотрудников ведомства и 12 единиц специальной техники.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели МЧС России, которым предстоит провести экспертизы и установить точную причину возникновения пожара.