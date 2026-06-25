Российские ПВО перехватили дроны над Краснодарским краем и Черным морем

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В ночь на 25 июня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали сотни дронов над территорией страны. Все они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов», - рассказали в ведомстве.

Беспилотники ликвидировали над Краснодарским краем, Черным морем и Крымом. БПЛА пытались атаковать также Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Саратовскую, Смоленскую, Ростовскую, Тульскую области и Московский регион.

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