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НовостиОбщество25 июня 2026 5:39

Холодный фронт уже на подходе: на Кубань возвращаются дожди

Дожди и ливни с грозами ожидаются на Кубани после полудня 25 июня
Наталия КОЖЕВНИКОВА
На Кубань снова придут дожди

На Кубань снова придут дожди

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Кубань надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозы и небольшое понижение температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду Кубани окажет влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт», – говорит синоптик.

В первой половине дня 25 июня в Краснодарском крае еще удержится жаркая погода – воздух успеет прогреться до +29…+31 °C. Однако уже после полудня в регионе прогнозируют кратковременные дожди, а в отдельных районах Кубани пройдут сильные ливни с грозами. Ветер ожидается западный со скоростью 3–8 м/с, но во время грозы возможны порывы. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 756 мм ртутного столба, что соответствует норме.

В пятницу, 26 июня, неустойчивая погода сохранится. В дневные часы в регионе также ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом жара немного спадет: ночью столбики термометров покажут +16…+18 градусов, а днем температура опустится до +27…+29.