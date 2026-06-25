Всеволод Ищенко из «Локомотива Кубань» продолжит карьеру в «Даллас Маверикс»

Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

21-летний баскетболист Всеволод Ищенко, защищавший цвета краснодарского «Локомотива-Кубань», продолжит карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации. На драфте НБА он был выбран под общим, 56-м номером во втором раунде и после серии обменов закрепился в составе «Даллас Маверикс».

Событие имеет особое значение для баскетбола Краснодарского края: Всеволод – первый игрок с Кубани, которого выбрали на драфте лучшей баскетбольной лиги мира. Для российского баскетбола это тоже значимый результат: Ищенко стал 11-м россиянином, попавшим на драфт НБА.

Путь Ищенко в большом спорте тесно связан с системой «Локомотива-Кубань»: он присоединился к клубу в 2020 году и прошел все ступени клубной вертикали – от юношеских команд академии до основного состава, выступающего в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» поддержал решение воспитанника попробовать силы за океаном.

«Мы все в «Локо» очень рады за Севу. Это чрезвычайно перспективный игрок, который достоин показать себя в НБА», – прокомментировал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Томислав Томович.

«Желаю, чтобы Сева в летнем тренировочном лагере «Далласа» доказал, что достоин места в заявке основной команды. «Локомотив» же всегда будет для Севы родным домом, двери которого для него открыты», – сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев.

Спортивная биография Всеволода богата достижениями. Среди них: финал первенства России в сезоне-2020/21; звание лучшего атакующего защитника по итогам ДЮБЛ-2022/23; титул MVP Суперкубка Единой Молодежной Лиги ВТБ в сентябре 2023 года; признание лучшим игроком апреля в Единой Молодежной Лиге ВТБ - 2023/24, три попадания в сборную месяца, включение в символическую пятерку по итогам регулярного чемпионата и «Финала четырех»; статус лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ по итогам сезона 2025/26; четыре включения в сборную недели в рамках регулярного чемпионата; выбор болельщиками для участия в Матче всех звезд - 2026.

Кроме клубных успехов, Ищенко имеет опыт выступлений за молодежные и юношеские сборные России (до 18 и до 20 лет), а летом 2025 года дебютировал в составе национальной команды РФ.