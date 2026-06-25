Более 30 млн рублей долга взыскали с предприятия в Ленинградском районе Кубани

Более 30 миллионов рублей взыскано с должника в Ленинградском районе Фото: Архив "КП".

В Ленинградском районе Краснодарского края крупное предприятие полностью погасило долг, превышающий 30 миллионов рублей. Пойти на этот шаг руководство компании заставили жесткие обеспечительные меры, наложенные судебными приставами на весь ее внушительный имущественный комплекс.

Конфликт между коммерческими структурами начался после того, как должник получил крупную партию комбикорма, но так и не расплатился за нее. Поставщик обратился в суд, который встал на его сторону. На основании исполнительного листа судебный пристав-исполнитель Ленинградского районного отделения ГУ ФССП России по Краснодарскому краю возбудил производство.

Однако даже решение суда не побудило руководство компании-неплательщика добровольно рассчитаться по счетам. Тогда судебный пристав провел проверку имущественного состояния должника и обнаружил у него солидные активы: семь земельных участков, 116 зданий, шесть объектов незавершенного строительства и 45 транспортных средств.

Чтобы не позволить должнику спрятать или быстро распродать имущество, пристав наложил тотальный запрет на любые регистрационные действия со всеми найденными объектами. В одночасье компания лишилась возможности продавать, дарить или переоформлять свою собственность. Кроме того, за нежелание платить добровольно предприятию начислили исполнительский сбор в размере около 2,5 миллиона рублей.

«Осознав серьезность намерений судебного пристава и невозможность распоряжаться своим имуществом, юридическое лицо в полном объеме погасило задолженность по основному долгу. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщает ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.