В Крыму сокращают число поездов «Таврия» до семи в сутки

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Оперативный штаб Республики Крым сократил суточное движение пассажирских поездов «Таврия» до семи составов, которые будут курсировать только до станции Керчь Южная и обратно, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

В новый ежедневный график включены поезда: №7/8 (Санкт Петербург — Севастополь), №27/28 (Москва — Симферополь), №91/92 (Москва — Севастополь), №315/316 (Адлер — Симферополь), №179/180 (Санкт Петербург — Евпатория) с прицепной секцией №409/410 (Псков — Чудово) по отдельным датам, №453/454 (Москва — Симферополь) и пары №17/18 и №167/168 (Москва — Симферополь).

Остальные сезонные составы будут поэтапно выведены из расписания в течение ближайших 14 дней. Среди отменяемых — поезд №75/76 (Омск — Симферополь): последний рейс из Омска назначен на 8 июля, из Керчи — на 5 июля. Пассажиры могут уточнять актуальное расписание на официальном сайте перевозчика., сообщает Южный Федеральный.