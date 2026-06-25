38 тысяч жителей Кубани получают сельскую надбавку к пенсии

Жители Кубани получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае 38 тысяч пенсионеров получают повышенную пенсию благодаря сельской надбавке. Такая доплата предусмотрена для тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Размер надбавки составляет 25 % от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо по инвалидности. Для оформления доплаты нужно соответствовать нескольким условиям: иметь требуемый стаж, проживать в сельской местности и не работать на момент назначения выплаты. При этом, если пенсионер позже переедет из села в город, право на надбавку сохраняется.

В расчет сельского стажа включают работу в сельхозпредприятиях России, а для периода до 1 января 1992 года – также на территории СССР. Право на доплату дает более 500 профессий и должностей, утвержденных правительством РФ. В их числе – агрономы, ветеринары, механизаторы, пчеловоды, слесари по ремонту сельхозтехники, а также специалисты колхозов, совхозов и фермерских хозяйств.

«Краснодарский край – аграрный регион. Мы стремимся к тому, чтобы каждый, кто соответствует условиям, смог без лишних сложностей оформить положенную доплату к пенсии за сельский стаж», – прокомментировал управляющий Отделением СФР по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса.

Для удобства пенсионеров внедрена цифровая альтернатива бумажным документам – электронное удостоверение в мессенджере Макс. С его помощью можно подтверждать право на льготы и пользоваться скидками в магазинах, не нося с собой пластиковые карты или бумаги.

По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по бесплатному номеру: 8 (800) 100 00 01.