В Ленобласти 27 июня пройдет фестиваль реставрации и ремесел

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Международном центре реставрации в селе Рождествено Ленинградской области 27 июня состоится фестиваль «Искусство. Наука. Ремесло», сообщили организаторы. Форум проводится второй год подряд; его цель — популяризация реставрационного ремесла и обмен профессиональными навыками.

Программа сочетает показательные демонстрации и практические занятия.

Организаторы подчёркивают, что фестиваль рассчитан как на специалистов музеев и реставрации, так и на широкий круг посетителей: все желающие под контролем опытных реставраторов смогут попробовать традиционные и современные методы сохранения культурного наследия, сообщает Онлайн47.