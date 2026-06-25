Ученые Кубани назвали главные причины массовой гибели пчел в регионе

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В Краснодарском крае фиксируется массовая гибель пчел. Как рассказали «Кубань 24» эксперты КубГАУ и КубГУ, причины носят комплексный характер. Кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Свистунов выделил заболевания, в частности варроатоз (клещ варроа), а также гибель от обработки полей ядохимикатами. По его словам, при опылении гибридных сортов подсолнечника используются препараты длительного действия, которые снижают силу семей, а оплата пчеловодам не покрывает убытков.

Отдельной проблемой назван синдром разрушения пчелиных семей (ССD): рабочие пчелы покидают улей, оставляя матку, расплод и корм. Случаи, когда улей оказывается пустым без следов погибших насекомых, участились.

Доктор биологических наук Лариса Морева добавила, что на Кубани предпочтительнее держать местные породы — серую горную кавказскую, карпатскую и карнику. Завозные иностранные породы ведут к метизации и снижению жизнеспособности. Также она отметила, что чрезмерная забота о домашних пчелах снизила их устойчивость к болезням, а дикие пчелы адаптированы лучше. Среди других угроз — вирусы, переносимые клещом варроа, и вредители: щурки, мыши и даже зеленый дятел, который разбивает ульи.