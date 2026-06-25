Учителя китайского языка из Краснодара впервые прошли стажировку в Цзиньхуа

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Молодые учителя китайского языка из Краснодара впервые приняли участие в программе культурного обмена в Цзиньхуа (КНР) — городе-партнере кубанской столицы. Как сообщили в мэрии Краснодара, инициатива реализована по приглашению китайской стороны и нацелена на глубокое погружение в традиционный быт и культуру китайской деревни, а также на развитие туристических связей.

В течение шести дней педагоги из гимназий № 23 и 87 знакомились с культурным наследием Поднебесной: осваивали искусство каллиграфии, изучали народные ремесла и кулинарные традиции, участвовали в чайных церемониях и национальных танцах.

Программа оказалась насыщенной и разноплановой: краснодарские учителя посетили не только культурно исторические объекты, но и современные площадки. В их маршруте – Дворец императора династии Цинь, местные кинокомпании, крупное автомобильное предприятие, международный торговый центр Иу, глобальный центр цифровой торговли и важный транспортный узел. Педагоги также посетили международную ферму «Панда свинья» – это экологическое предприятие, известное производством вяленой ветчины из мяса свиней местной породы, окрас которых напоминает панд.

Цзиньхуа — крупный город в провинции Чжэцзян (юго-восток Китая) с населением свыше 7 миллионов человек. Он гармонично сочетает многовековые традиции и современные индустриальные достижения: здесь активно развиваются машиностроение, текстильная отрасль, сельское хозяйство, производство электроники и бытовой техники. Развитая транспортная инфраструктура делает город важным торговым и логистическим центром.

Сотрудничество Краснодара и Цзиньхуа развивается с 2021 года, когда в онлайн-формате на III Международном муниципальном форуме стран БРИКС был подписан Меморандум о намерениях. Приоритетным направлением взаимодействия стала сфера образования. В числе первых совместных инициатив — онлайн-проекты по традиционному искусству вырезания фигурок из красной бумаги (цзяньчжи) и выставка детских рисунков «Спорт Дружба Мир».

Новый этап партнерства начался в мае 2026 года: Краснодарский государственный институт культуры заключил соглашение о сотрудничестве со школой из Цзиньхуа. Поездка педагогов стала ярким продолжением этого диалога и ещё одним шагом к укреплению образовательных и культурных связей между городами.