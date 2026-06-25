Сочи принял уже более трех миллионов туристов

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Курортный сезон в Сочи набирает обороты: по данным на 25 июня, турпоток уже перешагнул отметку в три миллиона гостей. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Андрей Прошунин после осмотра Приморской набережной.

Для отдыхающих в Сочи созданы комфортные условия: этим летом для туристов открыли 180 пляжей, общая вместимость которых достигает 300 тысяч человек одновременно. Температура морской воды держится на уровне +24–25 °C.

«Услышал от туристов много добрых слов о чистоте, качестве услуг и сервисе. Конструктивные предложения тоже поступили – установить дополнительные питьевые фонтанчики», – рассказал глава курорта.

Власти намерены учесть эти пожелания. В планах – строительство нового бювета с местной минеральной водой на главном морском променаде.

Большое внимание на курорте уделяют безопасности отдыхающих. На береговой полосе дежурят спасатели, общественный порядок поддерживают сотрудники правоохранительных органов и лицензированная охрана. Координацией всех служб занимается межведомственный летний штаб. Если на отдельных участках и вводят временные ограничения, то они действуют недолго и не нарушают общую концепцию пляжного отдыха.

Продолжается реконструкция Приморской набережной в районе пляжа «Маяк». Уже возведены новые горизонтальные волноломы — они защищают берег от штормов. Работы идут поэтапно: после окончания сезона планируется демонтировать старые буны, расширить пляжную полосу до 30 метров и отремонтировать волноотбойную стену.

Мэр попросил туристов с пониманием отнестись к временным ограждениям на площади Южного мола. Они необходимы из соображений безопасности во время подвоза материалов и работы техники. По завершении проекта в 2028 году эта территория станет современным и привлекательным пространством и по праву будет считаться одной из визитных карточек курорта, рассказал Прошунин.