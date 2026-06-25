МТС в Адыгее развернула масштабную стройку сети

Фото: пресс-служба МТС на Юге России

До конца 2027 года пропускная способность сети вырастет в полтора раза, а также улучшится покрытие в районах новостроек, автомагистралей, новых туристических объектов и небольших населенных пунктов региона.

Самое большое количество новых объектов связи запускается в Майкопском и Тахтамукайском районах республики. На этих территориях главная цель стройки – ковровое покрытие с высокой скоростью передачи данных. В Теучежском, Красногвардейском, Кошехабльском районах, в первую очередь, работа направлена на расширение емкости и пропускной способности сети. За первое полугодие связь уже улучшилась в аулах Новая Адыгея, Новобжегокай, поселках Энем и Тульском, хуторах Чернышев и Ипатьевский. А также на территориях новостроек: в ЖК «Дарград».

В ближайшие месяцы будут устранены белые пятна в небольших населенных пунктах Хомуты и Дружный. На сельских территориях развитие сети идет с помощью базовых станций отечественного производства «ИРТЕЯ». В станице Даховской, где фиксируется прирост турпотока, российские базовые станции будут дополнительно установлены для ускорения мобильного интернета. Также МТС планирует значительно улучшить голосовую связь и интернет в новой рекреационной зоне Майкопа – лесопарке Мэздах.

«МТС планирует вложить в техническое развитие Адыгеи свыше 300 миллионов рублей в этом и следующем годах. Мы видим, как ежегодно увеличивается турпоток в республику. А также растет плотность районов с новостройками в непосредственной близости к Краснодару. В республике при развитии сетей есть ряд сложностей, связанных, в первую очередь, с резкой контрастностью ландшафта, большим количеством природоохраняемых и сельскохозяйственных территорий. Поэтому наш масштабный проект по стройке предусматривает разные технические решения под многообразие задач в каждой локации. В частности, с использованием российского оборудования, которое позволяет охватить связью большие территории относительно небольшим количеством размещаемых объектов связи», - отметил директор МТС в Краснодарском крае и республике Адыгея Сергей Ласкавый.