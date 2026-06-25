Около 5 километров коммунальных сетей заменят в Тимашевске

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

В 2026 году в Тимашевске планируют заменить около пяти километров сетей водоснабжения и водоотведения. Работы пройдут в микрорайонах Южном и Заря, а также в центральной части Тимашевска — на улицах Ленина и Братьев Степановых, сообщил глава города Николай Панин.

На данный момент фактически полностью обновлен основной центральный коллектор. Работа длилась три года.

Еще один масштабный проект последних лет — замена центрального водовода. За последние годы практически полностью обновлено порядка пяти километров трубопровода, который питает город.

Осталось заменить примерно 950 метров, но этот участок, как пояснил Николай Панин, находится в рабочем состоянии.

- Всегда есть дилемма. Делать уличное освещение или вкладываться в водоснабжение. И то и другое людям нужно. Но одновременно решить все задачи невозможно. Не позволяет бюджет, - уточнил мэр Тимашевска.

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Ведется работа и по повышению стабильности работы электросети. В этом году энергетики обновили коммуникации в центре города и микрорайоне Пенькозавода.

Параллельно администрация занимается модернизацией линий электропередачи в районе Сахарного завода. А в микрорайоне Индустриальном дополнительно проложено около пяти с половиной километров уличного освещения. Годом ранее масштабные работы провели в микрорайоне Заря.

- Освещение — это прежде всего безопасность людей, поэтому тоже является одним из наших приоритетов, - сказал Николай Панин.

Еще один масштабный коммунальный проект — новая блочно-модульная котельная. Проект крайне важный. Его стоимость превышает 120 млн рублей.

- Для муниципалитета это огромные деньги. Самостоятельно построить такой объект невозможно, поэтому рассчитываем на поддержку краевых властей. Этот вопрос крайне важен, так как касается надежности теплоснабжения большого количества жителей. Такие проекты незаметны внешне, они не выглядят так эффектно, как парк или площадь. Но именно они определяют качество жизни людей, - резюмировал мэр Тимашевска.