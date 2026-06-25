Юрист Хрулев назвал способ избежать шквал исков к маркетплейсам из-за новых норм Фото из архива КП

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Новая норма может спровоцировать массовый поток судебных исков против маркетплейсов, однако этого можно избежать с помощью медиации, сказал NEWS.ru вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев

В ст. 14 закона прописан обязательный досудебный порядок урегулирования. Если площадки начнут затягивать с рассмотрением жалоб, они рискуют столкнуться с однотипными исками. По словам Хрулева, предотвратить такой сценарий способна медиация. Сторонам стоит заранее закрепить в договоре специальную оговорку, и при любом конфликте – будь то блокировка кабинета, задержка выплат или снижение рейтинга – передавать спор на рассмотрение независимого посредника.

Эксперт подчеркнул, что медиация позволяет урегулировать разногласия быстро, без огласки и с минимальными потерями. Продавец сохраняет возможность торговать, а платформа избегает судебных издержек и репутационных рисков. При этом соглашение, достигнутое в ходе медиации и заверенное у нотариуса, приравнивается к судебному решению и подлежит исполнению на тех же основаниях.

«Встроенная в регламент медиация закрывает спор там же, где он возник, и продавец получает деньги и разблокировку быстрее, чем в суде. Разумная стратегия для обеих сторон в том, чтобы прописать порядок медиации до октября и сделать ее первым шагом разрешения любого разногласия», – сказал Дмитрий Хрулев.