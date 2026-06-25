В России запустили алгоритм рекомендаций от соседей для поиска исполнителей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году совокупный объем услуг в сфере строительства и ремонта в целом по России эксперты оценивают в 4,5 трлн рублей. Это одно из самых развивающихся направлений в бизнесе.

Как показывают данные Авито Услуг, ежемесячно пользователи на площадке заключают среднем 1 млн сделок в месяц — от строительства домов “под ключ” и полноценного ремонта квартиры до точечных услуг вроде починки сантехники, электрики, благоустройства участка или услуги мастера на час.

Впервые на российском рынке платформой был оцифрован сценарий рекомендаций от соседей при выборе специалиста. Это позволит не только упростить поиск наиболее подходящих и уже проверенных соседями пользователя специалистов, но и увеличить количество заказов у мастеров, в частности локальных — в пределах одного района.

- Даже в условиях глобальной диджитализации рекомендации от знакомых сохраняют огромную роль на рынке. Более четверти пользователей услуг по строительству, ремонту и благоустройству при выборе исполнителя ориентируются на рекомендации близких, друзей и соседей. Это особенно важно для этой категории бизнеса. Рекомендации знакомых — это понятный и привычный сценарий выбора проверенного мастера. Мы оцифровали его и сейчас оцениваем, как новая механика влияет на пользовательский опыт, — Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.