В ЗСК обсудят меры по усилению контроля за точками продаж на Кубани

Фото: пресс-служба ЗСК

Руководитель Законодательного Собрания Краснодарского края отметил, что составляющие успеха современной торговли складываются не только из широкого ассортимента продукции и повсеместного присутствия точек продаж. В условиях высокой конкуренции между ними потребитель становится более взыскательным, все чаще выбирая в качестве основных критериев при совершении покупок уровень сервиса, безопасность реализуемых товаров и отсутствие рисков, связанных с санитарно-гигиеническим состоянием пунктов торговли.

На своих страницах в соцсетях Юрий Бурлачко сообщил, что усиление контроля за рядом из них – речь, в частности, идет о ларьках и киосках – станет одним из предметов обсуждения на предстоящей сессии регионального парламента.

- Надо понимать, что расположенные на частной земле нестационарные торговые объекты (НТО) – это звенья одной цепи в системе оказания услуг, а не функционирующие сами по себе предприятия потребсферы. Соответственно, к ним должны предъявляться такие же требования, как и к объектам, включенным в утвержденную органами местного самоуправления схему размещения НТО. Следование владельцев ларьков и киосков установленному порядку действий направит в единое русло деятельность данных торговых точек, и, что крайне важно, повысит качество оказываемых услуг потребителям за счет соблюдения в пунктах продаж санитарных и противопожарных норм, правил благоустройства территории муниципального образования, - сказал Юрий Бурлачко.

Такой подход к организации современной торговли, по мнению спикера ЗСК, вполне оправдан, поскольку безопасность приобретаемой людьми продукции и соответствующие условия ее реализации – это безусловный приоритет в сфере ритейла.