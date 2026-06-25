Льготникам объяснили, как за пару минут оформить цифровое удостоверение

Льготники могут получить удостоверение за пару минут через мессенджер Фото: Евгения ГУСЕВА

Многодетные родители, люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане теперь могут получить электронный аналог льготного удостоверения в мессенджере МАКС. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, виртуальный документ полностью заменяет бумажный и всегда находится под рукой. Роль удостоверения выполняет динамический QR-код, который подтверждает возраст и статус владельца. Он привязан к учетной записи на портале «Госуслуги» и по сути служит связующим звеном между мессенджером и российскими онлайн-сервисами – государственными, финансовыми и коммерческими.

Щербаченко уточнил, что для генерации такого QR-кода потребуется доступ к биометрическим данным. Оформить биометрию можно в отделениях банков или в многофункциональных центрах.

Процесс получения электронного удостоверения, по его словам, занимает считанные минуты. Для начала необходимо установить мобильные приложения «Госуслуги» и МАКС, после чего подтвердить согласие Социальному фонду на выпуск документа. Далее в профиле мессенджера следует выбрать раздел «Цифровой ID» и нажать кнопку «Создать». Система автоматически подгрузит удостоверение с портала «Госуслуги», и оно станет доступно в профиле. При этом, как предупредил специалист, цифровой идентификатор можно привязать только к одному устройству.