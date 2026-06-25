Кубань и Беларусь укрепляют экономические связи на Форуме регионов в Минске

Фото: max.ru/kondratyevvi

Делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым начала работу в Минске на Форуме регионов Беларуси и России. Глава Кубани сообщил, что деловая программа кубанской делегации обещает быть крайне насыщенной: запланирован ряд встреч с ключевыми партнерами и потенциальными инвесторами.

Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край и Республику Беларусь связывают давние и прочные экономические отношения. В настоящее время регион стремится к систематическому расширению этого сотрудничества, делая особый упор на агропромышленный сектор. Именно поэтому в текущем году на выставочном стенде Кубани ключевой акцент сделан на презентации потенциала и продукции краевого АПК.

«Уверен, что итоги этого форума станут основой для новых совместных проектов и инициатив», - написал Кондратьев в своем канале в Максе.

Отметим, что ежегодную площадку для представителей органов власти и бизнес-сообществ двух стран организуют в 13-й раз.