«Первое место» от ГК ТОЧНО – лучший региональный проект комфорт-класса в ЮФО и СКФО

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Один из самых масштабных проектов девелопера ТОЧНО – «Первое место» – был признан «Лучшим региональным жилым комплексом комфорт-класса ЮФО и СКФО».

Urban Awards – одна из самых авторитетных премий российского рынка недвижимости. Ежегодно идет оценка лучших жилых проектов страны по десяткам критериев — от архитектуры и благоустройства до инфраструктуры, транспортной доступности и качества среды для жизни. Победители проходят многоступенчатый отбор с участием независимых экспертов отрасли. В 2026 году на премию поступило более 300 заявок со всей России. Победителей определяли в 68 номинациях среди строящихся и готовых жилых комплексов разных классов.

ЖК «Первое место» от ГК ТОЧНО получил награду URBAN Awards - 2026 в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса ЮФО и СКФО». Для проекта эта победа стала важным подтверждением качества выбранной концепции и реализуемых решений.

«Первое место» – один из крупнейших проектов жилищного строительства в России. Район площадью более 71 га возводится в восточной части Краснодара. Он станет территориальной доминантой агломерации «Новый Краснодар», где планируется создать масштабный административно-деловой кластер для всего региона. Эксперты премии высоко оценили комплексный подход девелопера к формированию полноценного городского пространства для жизни. В центре внимания — комфорт семей с детьми, доступность социальных объектов и разнообразие сценариев для отдыха, спорта и повседневных дел. Здесь предусмотрены две школы на 2800 учеников, шесть детских садов, детская и взрослая поликлиники. Инфраструктуру дополнят корты для падел-тенниса, фитнес-центр, коммерческие пространства, многоуровневые паркхабы с торговой галереей на первых этажах, а также площадки для выгула собак.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Одной из главных точек притяжения станет тематический пешеходный бульвар «Круг семьи» длиной 1,5 км с активностями для детей и взрослых. Проект также включает собственный сквер и храм Иконы Божией Матери «Знамение». К моменту ввода первых домов жители получат благоустроенные пространства для прогулок и отдыха в шаговой доступности.

Дополнительным преимуществом проекта является его расположение. Жилой район «Первое место» находится рядом с федеральными трассами М-4 «Дон» и Джубга - Сочи, что обеспечивает удобный выезд как в центр города, так и к Черноморскому побережью и курортным территориям края.

До 31 августа 2026 года для покупателей квартиры в ЖК «Первое место» действует специальное предложение: при покупке студии ремонт и кухня предоставляются застройщиком в подарок. Дольщики получают готовое к жизни пространство сразу после вручения ключей.

Сдача домов первой очереди запланирована на декабрь 2026 года.

Подробная информация о сроках и условиях спецпредложения на сайте ГК ТОЧНО.

Застройщик ЖК «Первое место»: ООО СЗ «Живые Кварталы». Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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