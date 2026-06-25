Врач Новоселов назвал танцы лучшей активностью для пенсионеров Фото: Евгения ГУСЕВА

Регулярные занятия танцами в пожилом возрасте способны затормозить увядание мозговой деятельности и послужить надежной защитой от когнитивных сбоев. Такое заявление NEWS.ru сделал врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог Валерий Новоселов.

По словам специалиста, любое движение приносит пользу, однако именно хореография дает уникальный комплексный эффект, который трудно переоценить для людей старшего поколения. Танцы задействуют двигательную активность, которая напрямую улучшает мозговое кровообращение и стимулирует нейропластичность. Кроме того, запоминание новых па и удержание ритма тренируют когнитивные способности.

Новоселов также подчеркнул, что человек по природе своей существо социальное, а одиночество сокращает жизнь быстрее многих болезней. Танцы же решают и эту проблему: они дают возможность находиться в приятной компании и заряжаться положительными эмоциями.

«Жизнь – это ритм. Когда пенсионер поддерживает его через танцы, он одновременно профилактирует гиподинамию», – добавил врач.