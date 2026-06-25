Штатные инженеры «Пилара» выполнили более 1600 работ по развитию сети на юге России

Инженеры СМУ «Пилара» проводят комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. Фото: пресс-служба Т2

«Пилар» – коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2 сообщает, за полтора года ее штатные сотрудники успешно выполнили более 3500 различных работ по строительству, модернизации и техническому обслуживанию опор связи.

С начала 2025 года инженеры СМУ выполнили более 3500 работ. Свыше 1600 из них пришлись на Краснодарский край и Республику Адыгею, Ставропольский край, Ростовскую и Волгоградскую области.

Инженеры СМУ «Пилара» проводят комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. Масштаб операций обеспечивается мощной внутренней ресурсной базой: сегодня в «Пиларе» по всей стране работает более 35 специализированных бригад, 10 из которых базируются в макрорегионе «Юг» Т2.

С 2024 года собственные бригады компании обеспечивают единый стандарт качества и безопасности. Штатные сотрудники СМУ проходят внутреннюю проверку и необходимое для выполнения работ обучение, что исключает риски, связанные с низкой квалификацией случайных подрядчиков.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара» отметил, что ставка на собственные силы полностью оправдала себя. Команды в регионах дают высокую скорость решения задач, абсолютную управляемость процессов и предсказуемое качество. Компания несет техническую ответственность и гарантирует высокое качество исполнения обязательств перед заказчиками.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Сегодня для успешного развития телекоммуникационной инфраструктуры важны не только современные технические решения, но и надежные партнеры, способные обеспечивать высокое качество работ в масштабах большого числа регионов. Сотрудничество с "Пиларом" подтверждает эффективность такого подхода. Компания демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, ответственный подход к реализации проектов и способность поддерживать единые стандарты качества вне зависимости от сложности строящихся объектов».

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