На Кубани девять курганов признали объектами культурного наследия федерального значения Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани девять курганов и курганных комплексов признали объектами культурного наследия федерального значения. В единый госреестр внесены памятники археологии эпох от бронзы до раннего железного века. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проведены государственные историко-культурные экспертизы. Специалисты провели комплексные исследования памятников, определили характеристики, предметы охраны, границы территорий.

В настоящее время Краснодарский край лидирует среди других регионов по количеству объектов археологического наследия различных исторических эпох от палеолита до позднего средневековья. В единый госреестр их вносят как памятники федерального значения.

«Это обеспечивает их дальнейшее сохранение», – сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Всего в едином госреестре насчитывается более 5 тысяч памятников археологии, которые находятся в Краснодарском крае. Под охрану взяты городища, курганы, грунтовые могильники, поселения, стоянки, дольмены, древние некрополи, крепости, храмы.

Более 10 тысяч памятников архитектуры внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия.