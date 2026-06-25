Эксперты на Кубани фиксируют рост рекламы в интернет-сервисах

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По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объём российского рекламного рынка в январе - марте 2026 года превысил 220 млрд рублей. На интерне- сервисы пришлось около 118 млрд рублей — этот сегмент показал максимальный процентный рост в первом квартале. Эксперт рынка, владелец креативного кластера «Вход» Никита Сычев связывает динамику с изменением спроса: компании, столкнувшиеся со спадом продаж, перераспределяют бюджеты в диджитал, который даёт быстрый и измеримый эффект.

«Многие уходят в цифровую рекламу или наращивают её долю: это гибкий канал с оперативной корректировкой стратегии. Дальше будет расти видеоконтент и соцсети, особенно для аудитории зумеров», — сказал Сычев «Бизнес ФМ Краснодар».

АКАР отмечает также спад в издательской рекламе и снижение аудиорекламы на 4%. По объёмам рекламу в интернет-сервисах опережает наружная и видеореклама.