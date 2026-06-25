Две женщины и ребенок пострадали в ДТП на Кубани Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Две женщины и ребенок пострадали в ДТП на Кубани. Авария произошла на автодороге Гулькевичи - Кавказская в Гулькевичском районе 24 июня.

Известно, что 42-летняя женщина за рулем Reno не уступила дорогу JAC. Вторым автомобилем управляла 64-летняя женщина. После столкновения обе машины врезались в дорожное ограждение.

«В ДТП пострадали пассажир Reno, водитель JAC и его пассажир – 8-летняя девочка. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.