Пять кубанских предприятий победили во всероссийском конкурсе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пять кубанских предприятий победили во всероссийском конкурсе «Торговля России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В номинации «Лучшая торговая улица» лучшей признана улица Навагинская в Сочи. В номинации «Лучший нестационарный объект» победил торговый павильон «КредоКафе» в Славянске-на-Кубани. Лауреатами в номинации «Лучшее предприятие питания» признаны стали «Птичка Невеличка» в Краснодаре и кафе «Раффинадъ» в поселке Ильский.

Вне номинации победила муниципальная универсальная ярмарка «Фермерский дворик», которая работает в Тихорецке.

«Краснодарский край из года в год подтверждает статус одного из лидеров потребительской сферы страны. Это результат выстроенной модели взаимодействия власти и бизнеса, ориентированной на повышение качества услуг и развитие инфраструктуры», – сказал руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Эксперты рассматривали качество услуг, уровень сервиса, вклад проекта в развитие торговой отрасли в регионе. Всего на конкурсе изучили около 1,4 тысячи заявок со всей страны.