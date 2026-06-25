Косплей, утопленница и The Last of Us: визажист-гример из Новосибирска воплощает смелые идеи

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Визажист гример из Новосибирска Марина Бобылева уже около десяти лет превращает лица в настоящие художественные полотна. В беседе с Горсайтом она рассказала, сколько труда стоит за эффектными образами, и раскрыла нюансы работы над гримом персонажа из игры The Last of Us.

Путь Марины в профессию начался с рисования портретов и временных татуировок хной, но со временем ей захотелось работать непосредственно с живыми образами. Так она освоила визаж, затем профессию парикмахера стилиста, а позже углубилась в искусство грима, регулярно совершенствуя навыки на специализированных курсах.

Специалист четко разграничивает сферы визажа и грима. Визаж – это чаще про эстетику и коммерческий заказ: макияж для торжества, фотосессии или видеосъемки. Грим же связан с театром и кино, где нужно не просто сделать красиво, а создать полноценный сценический образ. Гримеры работают в связке с режиссерами, художниками по костюмам и всей съемочной группой, нередко уезжая в длительные командировки.

По словам Марины, совмещение двух направлений дает больше творческих возможностей: можно использовать приемы и из визажа, и из театрального грима, чтобы добиваться более глубокой проработки образов. Характер работы зависит от запроса: кому то нужен аккуратный праздничный макияж, а кому то – четко прописанный художественный образ по техническому заданию.

Особенно Марине нравится работать в жанре фантастики: здесь можно дать волю воображению и создавать все что угодно – от ангельских до инопланетных обликов. Именно такие творческие задачи чаще всего и приходят к ней от любителей косплея и участников необычных фотосессий. Например, на лето у мастера запланирован мистический образ утопленницы.

Арсенал гримера далеко не ограничивается косметическими средствами. Марина использует как профессиональные материалы для киноплощадок, так и привычные тени, пигменты и театральный грим. В ход идут и неожиданные предметы – бусины, нитки, кофейные зерна. Для сложных работ применяются и продвинутые техники, например, работа с молдами и создание 3D деталей.

Один из трудоемких проектов включал изготовление отдельных элементов — частей шеи и челюсти, а также слепков с лица и шеи модели. Повреждения лепились вручную, затем окрашивались аэрографом стойкой краской.

За каждым впечатляющим образом скрывается большой объем подготовительной работы: обсуждение идеи с клиентом, подбор материалов, примерки, снятие слепков и кропотливая подгонка элементов.

В планах у гримера продолжить профессиональное развитие и пройти курс по бутафории, чтобы еще глубже погрузиться в создание сценических образов и расширить арсенал выразительных средств.