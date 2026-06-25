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НовостиОбщество25 июня 2026 11:48

Более 300 артефактов передали в музей Фелицына в Краснодаре

В музей Фелицына в Краснодаре передали золотые украшения античных мастеров, монеты и предметы вооружения
Светлана ОВДЕЙ

Более 300 артефактов передали в музей Фелицына в Краснодаре. Об этом сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Уникальные артефакты передали в музей благодаря региональному Управлению ФСБ России. Коллекцию, в частности, пополнили золотые украшения античных мастеров, монеты Боспорского царства и Византии, вооружение народов Северного Кавказа, редкие образцы нумизматики времен Золотой Орды и российских императоров.

Ранее артефакты находились в частных коллекциях. Ценные предметы могли быть навсегда утрачены.

«Эта передача стала продолжением многолетнего сотрудничества музея и регионального управления ФСБ. Теперь они будут хранить историю Кубани и знакомить с ней будущие поколения», – сказала Виктория Лапина.

Всего за десять лет сохранено и передано в музеи Краснодарского края более 10 тысяч артефактов.