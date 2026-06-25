РСТ: жалоб от туристов из РФ после сильных землетрясений в Венесуэле нет

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По информации Российского союза туриндустрии, поступающей от туроператоров, жалоб от российских туристов в связи с серией мощных землетрясений в Венесуэле не зарегистрировано, сообщил «Абзацу» глава пресс службы РСТ Артур Абдюханов.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), основным направлением для россиян остаётся остров Маргарита, который почти не пострадал от подземных толчков; регулярные авиарейсы на остров были приостановлены в декабре прошлого года, сейчас там отдыхает небольшое число граждан РФ, уточнили в ассоциации.

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в 60 км от Валенсии, очаг залегал на глубине 13 км; по данным местных служб, международный аэропорт Каракаса временно закрыт, наблюдаются перебои с электро- и интернет связью, власти предупредили о риске повторных толчков. Посольство России рекомендовало находящимся в стране гражданам соблюдать распоряжения местных властей, сохранять спокойствие и подготовить аварийный набор.