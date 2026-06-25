Проводится проверка Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Шесть машин попали в ДТП вблизи станицы Тамань. Авария произошла на автодороге Новороссийск - Керчь утром 25 июня.

Известно, что 51-летний водитель Honda Pilot не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chery Tiggo. От удара китайский внедорожник врезался в Renault Megane, который двигался впереди. Затем произошло столкновение еще с тремя автомобилями.

Во время ДТП загорелся автомобиль Chery Tiggo. 25-летний водитель и 20-летняя пассажирка получили ожоги.

«Пострадавшие доставлены в ЦРБ города Темрюка. Проводится проверка», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.