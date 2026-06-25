Проводится проверка Фото из архива КП

В Краснодаре толпа парней избила прохожих из-за замечания. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, конфликт произошел на улице Приозерной. Молодые люди, в том числе подростки, распивали алкоголь, вели себя шумно и матерились. Прохожие сделали им замечание. Тогда компания, по словам очевидцев, толкнула женщину и избила мужчину.

Участниками потасовки оказались 19-летние местные жители. Один из них написал в полицию встречное заявление о нанесении телесных повреждений мужчиной. В компании был и 17-летний подросток, который, предварительно, в драке не участвовал.

«После установления всех значимых обстоятельств происшествия и с учетом оценки степени причиненного пострадавшим вреда здоровью, действиям указанных лиц будет дана правовая оценка», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.