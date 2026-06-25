На Кубани более 2,8 тысячи человек пострадали от укусов клещей с начала года Фото из архива КП

На Кубани более 2,8 тысячи человек пострадали от укусов клещей с начала 2026 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего укусы получили 2802 человека, из них 1112 – дети до 14 лет. Количество обращений в больницы по сравнению с тем же периодом 2025 года сократилось в 1,2 раза. На Черноморско-Азовском побережье от клещей пострадали 699 человек, в том числе 230 детей.

На клещевые инфекции в регионе исследовали 7647 экземпляров клещей, снятых с людей и с объектов внешней среды.

«В 16,3 % отмечены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В регионе обработали от клещей более 2,6 тысячи га. Работы продолжаются.