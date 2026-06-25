Сотрудники ДПС экстренно доставили малыша с папой в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи полицейские экстренно доставили в больницу проглотившего батарейку малыша. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники спецроты ДПС находились на улице Виноградной, когда к ним обратился взволнованный отец. Как оказалось, его годовалый сын случайно проглотил батарейку из игрушки.

Малышу требовалась экстренная помощь врачей. Химический ожог от батарейки мог разъесть ткани пищевода. Но путь в больницу затруднял пробки. Инспекторы ДПС пересадили малыша с отцом в служебный автомобиль, включили проблесковые маячки и доставили семью в медучреждение.

«Отойдя от шока, благодарный отец выразил искреннюю признательность спасителям. Сейчас малыш Вадим находится вне опасности, его жизни ничего не угрожает», – сообщили в региональном управлении МВД.