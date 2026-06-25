Житель Кубани продал чужой личный кабинет на «Госуслугах» и отправился в колонию Фото из архива КП

Житель Кубани продал чужой личный кабинет на «Госуслугах» и отправился в колонию. Приговор вынес Гулькевичский районный суд.

Все произошло в марте 2024 года в городе Гулькевичи. 18-летний парень обманул знакомого и получил доступ к его учетной записи на «Госуслугах». Подсудимый изменил данные входа и за две тысячи рублей продал аккаунт другому знакомому.

Покупатель зарегистрировал на имя потерпевшего 1244 абонентских номера. Их использовали при совершении дистанционных мошенничеств. Жертвами аферистов стали 27 человек в разных регионах России.

Подсудимый полностью признал вину. Ему назначили 1,5 года лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии общего режима.