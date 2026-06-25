Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото из архива КП

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Проезд по путепроводу ограничили вечером 25 июня. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

К 17:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Со стороны Керчи находится 912 автомобилей, время ожидания составляет около трех часов.