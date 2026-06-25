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НовостиОбщество25 июня 2026 14:17

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Проезд по Крымскому мосту перекрыли вечером 25 июня
Светлана ОВДЕЙ
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото из архива КП

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото из архива КП

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Проезд по путепроводу ограничили вечером 25 июня. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

К 17:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Со стороны Керчи находится 912 автомобилей, время ожидания составляет около трех часов.