Россельхозцентр Кубани: нашествие саранчи региону не грозит

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Глава Россельхозцентра по Краснодарскому краю Виталий Марченко заявил, что очаги саранчи в соседних регионах — Ростовской области и Калмыкии — не представляют угрозы для сельскохозяйственных угодий Кубани. Комментарий опубликован на портале kuban.aif.ru.

По словам Марченко, в крае доминируют азиатские виды саранчи, которые преимущественно обитают в плавневых зонах и редко мигрируют на сельхозполя. «В настоящий момент особи молодые, вреда они не наносят. Ожидается активизация в июле, специалисты продолжают мониторинг», — привёл слова начальника источник.

Между тем ранее СМИ сообщали о массовом распространении вредителей в Калмыкии — более 340 тыс. гектаров под угрозой, в ряде районов введён режим повышенной готовности. В Ростовской области саранчу фиксировали в нескольких населённых пунктах; в Белокалитвинском районе заражён примерно 1 га полей. В краевом Россельхозцентре подчеркнули, что за развитием ситуации следят в режиме реального времени.