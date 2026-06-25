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НовостиОбщество25 июня 2026 14:48

Из Сочи в ЛНР направили 20 тонн гуманитарной помощи

Сочинские предприниматели собрали партию гуманитарной помощи для бойцов СВО в ЛНР
Светлана ОВДЕЙ
Из Сочи в ЛНР направили 20 тонн гуманитарной помощи Фото: пресс-служба городской администрации

Из Сочи в ЛНР направили 20 тонн гуманитарной помощи Фото: пресс-служба городской администрации

Из Сочи в ЛНР направили 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это третья партия, которая собрана одной из инициативных групп предпринимателей строительной сферы Сочи. Гуманитарную помощь направили для военнослужащих добровольческой бригады «Север» и участникам СВО в госпиталях ЛНР. Для бойцов собрали продукты с длительным сроком хранения, фрукты и овощи, крупы, воду.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают в Сочи ежедневно – с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.