Из Сочи в ЛНР направили 20 тонн гуманитарной помощи Фото: пресс-служба городской администрации

Из Сочи в ЛНР направили 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это третья партия, которая собрана одной из инициативных групп предпринимателей строительной сферы Сочи. Гуманитарную помощь направили для военнослужащих добровольческой бригады «Север» и участникам СВО в госпиталях ЛНР. Для бойцов собрали продукты с длительным сроком хранения, фрукты и овощи, крупы, воду.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают в Сочи ежедневно – с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.