По российским городам пройдет масштабный автопробег «Валдай 45 PRO» Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В России стартовал масштабный автопробег протяженностью около 7000 километров, который пройдет через девять городов России — от Ростова-на-Дону до Омска. За рулем нового магистрального тягача «Валдай 45 PRO» будут находиться блогеры Настя Туман и Екатерина Пьяных (Merdgio). Они протестируют автомобиль в реальных условиях эксплуатации, изучат дорожную инфраструктуру в регионах и поделятся впечатлениями с профессиональным сообществом.

Автопробег стартует в рамках расширения стратегического сотрудничества платформы Авито Спецтехника и компании «Современные транспортные технологии» (СТТ). Проект направлен на расширение цифровизации рынка коммерческого транспорта и спецтехники. Он приурочен к запуску специальной программы для рынка коммерческого транспорта - предзаказу нового магистрального тягача на платформе.

- Рынок спецтехники и коммерческого транспорта традиционно считался одним из самых консервативных, однако сегодня мы наблюдаем его активную цифровую трансформацию. Уже более 65% потенциальных покупателей начинают поиск техники в интернете, а каждая третья сделка проходит с использованием онлайн-инструментов. В этих условиях цифровые платформы становятся важной точкой взаимодействия между производителями, дилерами и клиентами, - прокомментировал Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехника.

Как отмечают специалисты, новый проект является примером того, как современные цифровые инструменты помогают быстрее выводить новые модели на рынок.