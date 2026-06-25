В Краснодаре усилят меры безопасности в период выпускных экзаменов

Мэр Краснодара объявил о переносе выпускных в закрытые помещения Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов в Краснодаре пройдут исключительно в стенах школ. Такое решение власти приняли для обеспечения максимальной безопасности учащихся.

Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов по итогам внеочередного заседания городской антитеррористической комиссии, в котором приняли участие представители правоохранительных и надзорных органов.

По словам главы города, праздничные линейки на открытом воздухе отменены: все мероприятия будут организованы в актовых залах образовательных учреждений. Перед началом торжеств сотрудники полиции проведут тщательный осмотр зданий, а в сам день праздников в каждой школе будет организовано дежурство правоохранителей.

На заседании также затронули вопросы безопасности в местах массового скопления людей. На данный момент в единую систему видеомониторинга Краснодара включено около 3 тысяч камер. Власти продолжают расширять сеть видеонаблюдения, подключая к муниципальной системе устройства, установленные на торговых объектах.

Кроме того, в период выпускных в городе усилят патрулирование парков, общественных пространств и других локаций, популярных у молодежи.