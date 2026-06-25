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НовостиПроисшествия25 июня 2026 15:56

Под видом домашнего вина в Сочи продавали опасную смесь

Полиция Сочи изъяла на рынке 42 литра суррогатного алкоголя
Евгения ХАЛИКОВА
Экспертиза выявила опасный состав алкоголя на ярмарке Сочи

Экспертиза выявила опасный состав алкоголя на ярмарке Сочи

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи пресечена продажа алкогольного суррогата на местной ярмарке. В Хостинском районе полиция изъяла 42 литра жидкости, которую выдавали за домашнее вино. Экспертиза показала, что вместо натурального продукта на прилавках продавали смесь спирта, воды, сахара и ароматизаторов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, под видом гранатового, вишневого и малинового вина туристам предлагали опасный суррогат. Продавцам может грозить до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители предупреждают: в туристических зонах риск наткнуться на подобный алкоголь крайне высок, так как состав и условия хранения таких напитков никто не контролирует. Подобные продукты уже становились причиной тяжелых отравлений, слепоты и летальных исходов.

Напомним, что только в 2025 году в Сочи от употребления самодельной чачи погибли более 10 человек, а организаторы незаконного производства получили реальные тюремные сроки.