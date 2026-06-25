Под видом домашнего вина в Сочи продавали опасную смесь

Экспертиза выявила опасный состав алкоголя на ярмарке Сочи Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи пресечена продажа алкогольного суррогата на местной ярмарке. В Хостинском районе полиция изъяла 42 литра жидкости, которую выдавали за домашнее вино. Экспертиза показала, что вместо натурального продукта на прилавках продавали смесь спирта, воды, сахара и ароматизаторов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, под видом гранатового, вишневого и малинового вина туристам предлагали опасный суррогат. Продавцам может грозить до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители предупреждают: в туристических зонах риск наткнуться на подобный алкоголь крайне высок, так как состав и условия хранения таких напитков никто не контролирует. Подобные продукты уже становились причиной тяжелых отравлений, слепоты и летальных исходов.

Напомним, что только в 2025 году в Сочи от употребления самодельной чачи погибли более 10 человек, а организаторы незаконного производства получили реальные тюремные сроки.