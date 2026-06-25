Юные таланты Кубани получили премию за достижения в искусстве

Дети-победители конкурсов стали лауреатами краевой премии. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Елена Воробьева чествовала юных лауреатов премии администрации Краснодарского края в области культуры и искусства. Церемония прошла в Театре Защитника Отечества в Краснодаре. Премия, учрежденная по поручению губернатора в 2016 году, традиционно отмечает 50 самых талантливых детей и подростков региона.

«По итогам прошлого года наш край занял первое место в стране по количеству детских школ искусств — их у нас 181, и третье место по числу детей, обучающихся в учреждениях культуры. Именно здесь рождаются новые таланты, — отметила Елена Воробьева. — Сегодня мы благодарим не только ребят, но и их наставников, которые вкладывают душу в развитие каждого ученика. Желаю юным творцам продолжать восхищать зрителей и прославлять великую культуру России и нашего края».

Лауреатами премии стали воспитанники музыкальных, художественных и детских школ искусств, а также студенты региональных колледжей. Все они — победители престижных конкурсов, выставок и фестивалей краевого, всероссийского и международного уровней.

В 2026 году на развитие культурной сферы региона планируется направить около 7 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей будет выделено на ремонт и укрепление материально-технической базы 119 учреждений. Кроме того, в рамках национального проекта «Семья» 26 музыкальных и художественных школ региона пополнят свои фонды новыми инструментами, оборудованием и учебными пособиями.