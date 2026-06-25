Неисправная электросеть привела к пожару в деревообрабатывающем цеху Краснодара

Расследование причин крупного пожара на производстве продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дознаватели МЧС России и эксперты пожарной лаборатории устанавливают причину пожара в деревообрабатывающем цеху. Совместные усилия специалистов направлены на выяснение всех обстоятельств масштабного возгорания, произошедшего в Пашковском микрорайоне Краснодара. По результатам предварительной работы специалисты выдвинули версию:

«Наиболее вероятной причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети здания. Мы изучаем каждую деталь отобранных элементов; результаты первичных исследований уже указывают на электротехнический характер пожара», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и работников предприятия, а также изъяли фрагменты проводки. Эти образцы будут переданы на экспертизу, которая поможет точно определить очаг и причину пожара.