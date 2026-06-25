Краснодар вошёл в пятёрку лидеров по социально-экономическому развитию

Итоговое заседание Общественной палаты Краснодара прошло под председательством Ткаченко. Фото: krd.ru

В Краснодаре подвели итоги деятельности Общественной палаты третьего созыва. Итоговое заседание прошло под председательством Юрия Ткаченко, возглавляющего структуру с момента её основания. В обсуждении приняли участие мэр Краснодара Евгений Наумов и заместитель председателя городской Думы Лилиана Егорова.

«Краснодар входит в пятерку лидеров среди крупнейших городов России по темпам социально-экономического развития. Разумеется, мы сталкиваемся с трудностями, но это лишь подтверждает: город живет и растет. В вопросах определения вектора нашего движения Общественная палата выступает важным экспертным фильтром. Мы преодолеем любые преграды, сохраняя сплоченность. Не случайно 2026 год объявлен Годом единства. Только вместе мы выстоим и победим», — отметил Евгений Наумов.

Ключевым направлением работы Общественной палаты остается выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общегородское значение. В фокусе внимания — создание доступной городской среды, развитие транспорта, туризма, образования и экологии, а также благоустройство территорий. Важными темами остаются доступность медицины, популяризация спорта и здорового образа жизни, поддержка участников СВО и их семей.