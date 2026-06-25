Кубань и Гродно укрепляют экономические связи на Форуме регионов

Минск принял участников Форума регионов России и Беларуси. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Представители Краснодарского края, под руководством Вениамина Кондратьева, принимают участие в Форуме регионов, объединяющем Беларусь и Россию. Губернатор Кубани и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Юрий Караев ознакомились с экспозициями двух регионов.

Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря политике лидеров России и Беларуси, страны активно работают над импортозамещением и развитием собственного производства. Он подчеркнул важность укрепления партнерства между регионами, реализации совместных проектов и создания благоприятных условий для бизнеса, предлагающего качественные товары и услуги.

На стенде Краснодарского края были представлены вина, мясные деликатесы и молочная продукция. Особо было отмечено, что развитие виноделия способствует росту сельского туризма в регионе.

Юрий Караев выразил удовлетворение качеством представленной продукции, отметив, что такие конкуренты способствуют достижению новых высот. Он также сообщил о планах поставок белорусской мебели и матрасов для краснодарских гостиниц.

На стенде Гродненской области демонстрировалась мясная, молочная, рыбная продукция, сыры, соки, детское питание, макаронные изделия, а также продукция стекольного и мебельного производства.

Напомним, Форум регионов России и Беларуси проводится с 2014 года. В 2026 году мероприятие проходит 25 и 26 июня в Минске. В рамках форума запланированы тематические секции, деловые встречи и пленарное заседание, посвященные различным аспектам сотрудничества.