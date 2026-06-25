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НовостиПроисшествия25 июня 2026 18:33

В Оперштабе опровергли информацию о воздушном шаре с БПЛА в Славянском районе

Жители Славянска получили предупреждение о возможной атаке аккумуляторными дронами
Евгения ХАЛИКОВА
Власти призвали к спокойствию после сообщения о воздушном шаре

Власти призвали к спокойствию после сообщения о воздушном шаре

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 25 июня в Славянском районе была объявлена угроза применения беспилотников. Около 19:15 в Единой диспетчерской службе района поступило сообщение о замеченном в небе воздушном шаре. Жителей предупредили о возможной опасности сброса с объекта аккумуляторных дронов.

В оперативном штабе Краснодарского края данные сообщения опровергли, уточнив, что информация о приближении воздушного шара к территории района не подтверждается. Власти призвали граждан сохранять спокойствие.

По данным Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки над Черным и Азовским морями, а также в ряде регионов России было сбито 28 беспилотников. Перехват БПЛА зафиксирован в Белгородской, Брянской, Курской и Самарской областях, в Башкортостане и Крыму.