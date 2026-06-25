Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июня 2026 18:55

Гидрометцентр предупреждает о подтоплениях в Краснодарском крае

Осадки спровоцируют паводки в юго-западных районах Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
Гидрометеорологи предупреждают о паводковой опасности до 28 июня

Гидрометеорологи предупреждают о паводковой опасности до 28 июня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам Краснодарского гидрометцентра, из-за прошедших и ожидаемых осадков уровень воды в реках бассейна Кубани может подняться до критических отметок.

Рост уровня воды ожидается до конца текущих суток, а также в период с 26 по 28 июня 2026 года на юго-западных и юго-восточных территориях края.

Подтопления прогнозируются в Туапсинском округе, Горячем Ключе и ряде районов: Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском и Успенском.

В ведомстве подчеркнули, что гидрологическая обстановка отслеживается круглосуточно с помощью региональной системы мониторинга паводков.