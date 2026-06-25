Кубань вошла в четверку лидеров России по количеству электрозаправок

Коммерческие игроки ускоряют развитие зарядной инфраструктуры Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным платформы 2Charges, на июнь 2026 года в Краснодарском крае функционировало 503 публичные зарядные станции для электромобилей. За прошедший год их число выросло на 14%. Согласно планам региональных властей, до конца текущего года будет установлено еще более 50 станций, а к 2030 году их количество должно превысить 450, о чем в марте сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Развитие инфраструктуры поддерживается государством: с 2022 года субсидируется ввод быстрых зарядок мощностью от 149 кВт — компенсируется до 60% затрат на оборудование и подключение к сетям. Благодаря этим мерам к концу 2025 года Краснодарский край закрепился в топ-4 регионов страны по числу публичных ЭЗС.

Рост сети зарядных станций идет рука об руку с расширением автопарка. Так, за первые пять месяцев 2026 года в Южном федеральном округе было продано 420 новых электромобилей (+10% к прошлому году) и 937 подержанных авто (+16,3%). По мнению Евгения Катальницкого, руководителя отдела маркетинга PUNKT E, наиболее перспективными для бизнеса являются Краснодарский край и Ростовская область — здесь выше концентрация коммерческой активности и транспортный трафик. На данный момент на юге России работает более 1000 публичных станций, что обеспечивает уверенную эксплуатацию электрокаров на трассах и в городах, хотя в ряде локаций инфраструктура все еще требует расширения.

Эксперты подчеркивают: согласно международным стандартам, на трассах зарядные пункты должны располагаться каждые 80–100 км, а в городской черте — одна быстрая ЭЗС на каждые 10 электромобилей. В горной местности, из-за повышенного расхода энергии, этот интервал должен быть еще короче. Основными драйверами рынка выступают коммерческие игроки — таксопарки и каршеринг, ускоряющие развертывание сети. При этом частные владельцы могут устанавливать зарядные устройства непосредственно у домов, что является преимуществом для южных регионов с развитым индивидуальным жилищным строительством.