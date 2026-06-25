Спасатели Сочи отработали действия при паводке и пожаре

Масштабные учения по ликвидации ЧС прошли в Сочи. Фото: max.ru/id2320047989_gos

В Сочи прошли масштабные учения спасателей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сценарий тренировки имитировал резкий подъем уровня воды в реке Кудепста из-за затяжных дождей. По легенде, стихия создала угрозу подтоплений, схода селевых потоков и оползней, а в одном из зданий у реки вспыхнул пожар.

Первым этапом стала отработка действий при возгорании в местной бане. После начала пожара была проведена экстренная эвакуация людей и обесточивание объекта. Пока пожарные тушили огонь на крыше, специалисты водоканала подключили к пожарной машине дополнительные емкости для увеличения подачи воды. Параллельно с тушением отряд ЮРПС проводил спасательную операцию: человека, заблокированного на крыше, эвакуировали и передали бригаде скорой помощи.

Вторая часть учений была посвящена преодолению последствий паводка. По сценарию, из-за разлива реки Кудепсты был поврежден мост, и жителям пришлось добираться до берега по веревочной переправе. На наиболее опасных участках работали подразделения «Кубань-СПАС» и Служба спасения Сочи.

«Сложность заключается в том, что при сильном подъеме воды переправу приходится начинать вброд: спасатель должен проплыть с концом веревки на противоположный берег, чтобы закрепить перила», — пояснил начальник АСП «Кубань-СПАС» Виктор Клишин.

Когда уровень воды имитированно спал, начался поиск пострадавших. К работе подключился кинолог с лабрадором Рэмми. Собака — незаменимый помощник в таких условиях: в реальной ситуации она первой находит след и способна добраться до человека даже в густом лесу.

По завершении маневров состоялось общее построение, на котором подвели итоги. Все подразделения действовали профессионально, цели учений достигнуты, отметил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Игорь Шержуков.