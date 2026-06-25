Луганских детей перевели из «Артека» в краснодарскую «Смену»

В Крыму приостановлен приём детских групп из ЛНР Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дети из ЛНР, отдыхавшие в детском центре «Артек», переведены в лагерь «Смена» в Краснодарском крае. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко в ходе правительственного часа в Народном совете.

«Из-за приостановки приема детей в Крыму поток отдыхающих сократился. Мы занимались вопросом возвращения ребят, в частности, из „Артека“. Благодаря поддержке Краснодарского края дети не поехали домой в ЛНР, а отправились вместо крымского центра в „Смену“. Остальные группы из Крыма уже доставлены в республику», — пояснил министр.

Всего в рамках текущей оздоровительной кампании планировалось отправить на отдых 12 тысяч детей из ЛНР. Однако из-за невозможности приема организованных групп в Крыму графики пришлось скорректировать.

Напомним, что в Республике Крым до 1 сентября приостановлен прием организованных детских групп в лагеря, санатории и другие объекты размещения из соображений безопасности.